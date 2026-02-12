"Това е цената на нашето достойнство": Прокуденият заради спорната каска украинец си тръгва от Зимните игри с вдигната глава (ВИДЕО)

Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич беше дисквалифициран още преди първото си състезание на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Решението на Международния олимпийски комитет (МОК) бе обявено на 12 февруари, след като скандалът около спортиста вече беше налице. А причината е, че 27-годишният киевчанин носи на главата си специално изработен шлем, на който са изобразени украински спортисти, загинали по време на пълномащабната война на Русия.

Решението беше взето няколко дни след като МОК забрани на Хераскевич да използва каската, но той продължи да тренира с нея: МОК забрани каска с ликовете на украинци, убити от Русия, но разреши такава с руското знаме.

"Цената на нашето достойнство" срещу правилата

„Това е цената на нашето достойнство“, написа Хераскевич в профила си в X след обявяването на дисквалификацията му от МОК.

Журито на Международната федерация по бобслей и скелетон (IBSF) постанови, че каската на спортиста „не е в съответствие с правилата“. „Същността на този случай не е в посланието, а в мястото, където той е искал да го изрази“, се казва в изявлението.

МОК съобщи, че Хераскевич се е срещнал с президента на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри на 12 февруари, но украинският спортист „е отказал да обмисли какъвто и да е компромис“.

По-рано през деня Хераскевич предложи да се сложи край на скандала, като поиска от МОК да отмени забраната върху „каската на паметта“, да се извини за „натиска“, на който самият той е бил подложен, и да дари генератори на украинските спортни съоръжения в условията на енергийна криза, предизвикана от руските атаки с ракети и дронове.

Лицемерие на МОК: Хераскевич даде пример с Израел

Хераскевич заяви, че не счита каската си за нарушение на правилата на МОК и критикува комитета за проявено лицемерие. Той посочи, че на израелския състезател по скелетон Джаред Файърстоун е било позволено да участва в церемонията по откриването, носейки кипа с имената на 11-те израелски спортисти и треньори, убити при терористичната атака по време на Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г.

В подкрепа на украинския спортист украински военнослужещи споделиха снимки с посланието „Споменът не е нарушение“.

Още забрани за украински спортисти в Милано/Кортина

Международният олимпийски комитет (МОК) забрани на други двама украинци да носят каските си на Олимпийските игри през 2026 г. Катерина Коцар, украинска скиорка в дисциплината свободен стил, заяви, че МОК ѝ е забранил да носи шлем заради надписа „Бъди смел като украинците“.

Олег Хандей, украински състезател по кънки на къса писта, беше лишен от правото да носи каската си, защото върху нея е изписан стих от украинска поема.

Стотици украински спортисти и треньори са убити в резултат на тоталната война, водена от Русия, а стотици спортни съоръжения са унищожени от руски ракетни и атаки и нападения с дронове, пише Kyiv Independent.

Макар че националните отбори на Русия и Беларус са изключени от Олимпийските игри, спортистите от двете страни могат да участват в индивидуални състезания под „неутрален“ статут. Все пак много руски спортисти, които участват като „неутрални“ в международни състезания, имат връзки с Кремъл или са изразили подкрепа за войната срещу Украйна.

