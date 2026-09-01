От Мерцедес разкриха печелившата стратегия, с която ще спрат Ферари и Макларън

Доминацията на Мерцедес от началото на тазгодишната кампания във Формула 1 е повече от очевидна. Отборът оглавява класирането в шампионата на конструкторите, докато един от пилотите на "сребърните стрели" Кими Антонели води в борбата за титлата в шампионата на пилотите. Макар че до скоро изглеждаше, че няма кой да достигне Мерцедес, сега феновете се надяват, че битката може да се завърже в края на сезона.

От Мерцедес имат ясен план за подобренията до края на сезона

Тимът от Бракли стартира фантастично, изграждайки невероятна преднина в шампионата, след като пилот на Мерцедес спечели всяко едно от първите шест състезания от Гран при. В последните шест състезания обаче победите бяха разпределени поравно между Мерцедес, Ферари и Макларън, като последните два отбора подобриха представянето си благодарение на модернизациите, въведени през сезона. Тези последни резултати може би дават надежда на Ферари, Макларън и неутралните фенове, че за сезон 2026 започва да се очертава битка за шампионата, като всички погледи са насочени към това как ще се развие Гран при на Италия този уикенд.

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Особено след като Мерцедес признаха, че не могат да въвеждат значителни подобрения толкова често, колкото Макларън и Ферари, поради ограниченията на тавана на разходите. Въпреки това те дадоха надежда на своите фенове. "Сребърните стрели" смятат, че умишлено са разпределили развитието си по различен начин и че по-късно предстои по-голям пакет от подобрения, както обясниха заместник-шефът на отбора Брадли Лорд и директорът по инженерство на пистата Андрю Шовлин в радиопредаването "Nu Silver Arrows Radio Show".

Андрю Шовлин каза: "През сезона вероятно ще произведем с един пакет за шаси и с един пакет за каросерия по-малко от тези отбори. Може да се въвеждат нови части на всяко състезание, ако имате средствата да ги произведете, може би като използвате външни производствени мощности. Основното ограничение са разходите. Доста сме уверени, че голяма част от настоящата картина се дължи на поетапното въвеждане на обновленията. Нашият по-голям пакет е насочен към серията от състезания в чужбина по-късно през годината. Това не означава непременно, че те ще са добавили повече обща производителност до края на сезона. Може просто да са разпределили инвестициите по различен начин и на по-висока цена."

Брадли Лорд добави: "Това е реалността, с която всеки отбор се сблъсква при ограничението на разходите. Организациите във Формула 1 трябва да балансират разходите за персонал и заплати спрямо парите, налични за хардуер. Продължаваме да постигаме подобрения в аеродинамичната тръба, но предизвикателството е да решим кога да превърнем този виртуален напредък в реални части." Шовлин продължи: "Ако смятахме, че тези шампионати зависят от наличието на ъпдейт в Зандворт, вероятно щяхме да намерим начин да го постигнем. Фактът, че сме начело, ни позволява да мислим малко по-дългосрочно. Взехме обмислени решения относно най-рентабилния път до края на годината."

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