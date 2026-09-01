Над 6000 обработени сигнала: Вижте месец август за пожарната в числа

В периода от 00:00ч. на 01.08.2026г. до 00:00 ч. на 01.09.2026 г. екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на 6015 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 4436 пожара. Лъжливите повиквания са 328. Извършени са 1251 аварийно-спасителни и помощни операции.

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Извършени са 2044 проверки относно поддържането на пътищата, сервитутите на железопътните трасета и въздушните електропроводи, преминаващи през и/или покрай земеделски земи и горски територии. Извършени са и 775 съвместни проверки със служители на Регионалните дирекции по горите на места с повишена посещаемост в горските територии.

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Съставени са 35 акта за установяване на административни нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, довели до възникнали пожари в горски територии, земеделски земи, слогове и крайпътни ивици. От началото на пролетно-летния пожароопасен сезон са съставени 122 акта за установяване на административни нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност, довели до възникнали пожари в горски територии, земеделски земи, слогове и крайпътни ивици.

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