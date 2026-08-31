УЕФА vs ФИФА: Платини призова Инфантино да хвърли оставка

Президентът на ФИФА Джани Инфантино трябва да подаде оставка, защото нарушава правилата на футбола, а не ги защитава. Това мнение изрази бившият президент на УЕФА Мишел Платини. Инфантино загуби подкрепата на УЕФА заради желанието си да продаде част от правата за домакинство на световното първенство на частни инвеститори. Още: УЕФА с нов удар по ФИФА - дава Инфантино на съд, докато му търси заместник

Инфантино се провали

”Икономическите проблеми са едно, но мисля, че Инфантино се провали, защото е гарант на правилата на играта, а не ги спазва“, каза Платини.

”Рекламните паузи на световното първенство и по-дългата почивка между полувремената на финала не са част от футбола, а отмяната на червения картон на американския национал Фоларин Балогун е най-лошото нещо, което някога се е случвало.

Той е гарант на правилата на играта, но не ги спазва, така че трябва да си тръгне“, добави той.

Припомняме, че Инфантино е подложен на критики от седмици, след като миналия месец разкри планове за продажба на права за световното първенство на частни инвеститори на стойност милиарди долари. След големи протести, включително заплахата на УЕФА за бойкот на световното първенство, той оттегли предложението.

УЕФА оттегли заплахата си, но все още обсъжда други протести срещу Инфантино и евентуални съдебни действия.

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