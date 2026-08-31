Конкурент на Никола Цолов за титлата направи огромна крачка към Формула 1

Стартовата решетка за сезон 2027 във Формула 1 започва да се оформя. През последните седмици няколко отбора потвърдиха бъдещето на пилотите си. Други обаче предприеха по-различен ход и ще изчакат развоя на тазгодишната кампания, преди да вземат решение. Тази практика ще приложат и в Хаас. Очаква се американският отбор да запази Оливър Беърман в състава си, но мястото на Естебан Окон по всяка вероятност ще бъде поверено на друг пилот.

Конкурент на Никола Цолов също с успешен тест с болид от Формула 1

На опашката за стола на Окон стоят няколко млади таланти. Един от тях е конкурент на Никола Цолов във Формула 2 - Рафаел Камара. Бразилецът е част от академията за развитие на Ферари, а Хаас използва двигатели именно от италианския отбор. Другият е миналогодишният шампион в серията Леонардо Форнароли, а списъкът се допълва от резервния пилот Рио Хиракава. През миналата седмица тримата взеха участие в тестовете на Хаас с болид от Формула 1 от миналия им сезон. Всеки от тях, както и Оливър Беърман, измина обиколки с VF-25 - колата на Хаас от 2025 година, на пистата "Портимао" в Португалия от 26 до 28 август.

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Българският пилот Никола Цолов също извърши такъв тест с болида на Рейсинг Булс на пистата "Имола". Освен че остави страхотно впечатление на хората по високите етажи в отбора, той навъртя нужните километри за получаване на суперлиценз за Формула 1. Както е известно, българинът води борба за титлата във Формула 2 с Рафа Камара и Габриеле Мини, но тя се разгръща и в надпреварата за промоция в елита. Камара също остави добри впечатления на Хаас по време на теста в Поругалия.

Отлично представяне на Камара

Очаквано, Оливър Беърман даде най-добър резултата с болида, с който се състезаваше през целия минал сезон - 1:18.082 минути. Камара се представи отлично и остана малко зад титулярния пилот на Хаас - 1:18:587. Най-бързата обиколка на Леонардо Форнароли, който в момента е резервен пилот на Макларън, бе 1:19.270 минути, а Рио Хиракава остана последен с 1:20.043. Шефът на Хаас заяви, че няма да бързат с вземането на окончателно решение за състава си за сезон 2027. Въпреки това, представянето на Рафаел Камара представлява сериозна заявка.

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