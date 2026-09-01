Пратиха Никола Цолов във Формула 1 още през 2027 година

Никола Цолов получи още един любопитен знак, че мечтата му за Формула 1 може да се превърне в реалност още през следващия сезон. Суперкомпютърна прогноза, публикувана от GiveMeSport, поставя българина в титулярния състав на Racing Bulls за 2027 година. Тази прогнозиа идва на фона на впечатляващия сезон на Цолов във Формула 2 и първия му тест с болид от Формула 1.

Никола Цолов ще бъде един от двамата пилоти на Racing Bulls през новия сезон?

Според модела 19-годишният българин ще бъде един от двамата пилоти на Racing Bulls през следващата година, като негов съотборник ще бъде 18-годишният Арвид Линдблад. Така тимът би разполагал с един от най-младите състави на стартовата решетка.

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Суперкомпютър прогнозира, че Цолов ще влезе във Формула 1 съвсем скоро

Само преди дни Цолов направи първия си тест с болид от Формула 1 на "Имола". Българинът измина около 700 километра с Racing Bulls VCARB02, с което направи още една важна крачка към получаването на необходимите точки за Суперлиценз.

В същото време конкуренцията за място в Racing Bulls е сериозна. Настоящите пилоти Лиам Лоусън и Линдблад остават в битката за двете позиции. Самият шеф на отбора Алан Пърмейн вече определи Цолов като "следващия на опашката" за промоция към Формула 1, макар че по-късно от тима подчертаха, че окончателно решение за състава за 2027 г. все още няма.

Интересното е, че суперкомпютърът предвижда и други сериозни промени. В Haas Оливър Беърман ще запази мястото си, докато Рафаел Камара, който в момента е един от преките съперници на Цолов за титлата във F2, ще замени Естебан Окон.

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