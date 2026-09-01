Трагедия разтърси Унгария: световен шампион загина при инцидент едва на 43 години

Световният шампион по каяк Гергьой Борош е починал внезапно на 43-годишна възраст, съобщи Унгарската федерация по кану-каяк. Трагедията е станала в град Пакш, като според информация на Index.hu спортистът е загинал при инцидент по време на изграждането на падел кортове. Официалната причина за смъртта все още не е обявена.

Инцидент отне живота на световния шампион по каяк Георгьой Борош

Според местните информации Борош е вървял край строителния обект, когато върху него е паднала стъклена стена. Във връзка с трагичния инцидент е започнало наказателно производство за предполагаема небрежност, довела до смъртта на човек. Експерти разследват точните обстоятелства около случилото се.

Борош е сред успешните представители на унгарския каяк. През 2007 година той става световен шампион в дисциплината каяк четворка, а в кариерата си печели още сребърен медал от световно първенство и европейска титла. Той оставя съпруга и две деца.

Новината предизвика силен отзвук в унгарските спортни среди. От федерацията подчертаха колко неочаквана е трагедията за близките му. "Той имаше стабилен брак с красива жена и две хубави деца. Това е ужасно. Борош е отивал да помогне на своя приятел и най-лошото нещо се е случило най-неочаквано", коментираха от унгарската федерация по кану-каяк.