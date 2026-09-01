Два клуба от Висшата лига представиха един и същ играч в рамките на един ден

Новата звезда на Висшата лига се отличи с необичайно постижение във футбола. Онъст Аханор беше обявен от два различни клуба, участва в две отделни фотосесии и носи две различни емблеми в рамките на един ден. Тийнейджърът напусна Аталанта и се присъедини към Челси. Часове по-късно стана ясно, че лондончани ще го преотстъпят под наем на Кристъл Палас до края на сезона.

Странната ситуация с Онъст Аханор

"Сините" са се споразумели за сделка на стойност до 40 милиона паунда за 18-годишния италиански национал. Но той няма да пристигне веднага на "Стамфорд Бридж", а вместо това се присъедини към Палас, преди официално да стане играч на Челси следващото лято. Аханор не скри вълнението си за трансфера си във водещото първенство. Той заяви, че е благодарен да заиграе за един от най-добрите клубове за развитие на млади играчи в Англия.

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OFFICIAL: Honest Ahanor signs his contract with Chelsea and will join them in 2027.



He will spend the current season on loan at Crystal Palace pic.twitter.com/jY9qiPEKFH — Atalanta BC News (@AtalantaBC_News) September 1, 2026

Сделката на Аханор се случва благодарение на "вратичка", която Челси видя в регламента. Съгласно правилата на Висшата лига, клубовете могат да отдават под наем само по един играч на друг клуб от същата дивизия. "Сините" вече изпратиха Аксел Дисаси в Кристъл Палас. Въпреки това, това споразумение, при което играчът се купува през 2027 година, но междувременно се отдава под наем от продаващия клуб Аталанта на предпочитаната от Челси дестинация, представлява начин за заобикаляне на правилата. Челси вече е бил обвиняван, че се възползва от пропуски в правилата на Висшата лига.

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