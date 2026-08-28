Легенда на Формула 1 отправи сериозно предупреждение към Люис Хамилтън след оплакванията му в Нидерландия

Бившият пилот на Ферари Жан Алези заяви, че оплакванията на Люис Хамилтън относно отбора по време на Гран при на Нидерландия са били неуместни. Той припомни на седемкратния световен шампион във Формула 1, че трябва да проявява повече уважение към Скудерията. Припомняме, че британецът се присъедини към тима от Маранело през 2025 година след 13 успешни години в Мерцедес. От началото на престоя си в италианския отбор Хамилтън се сблъска с редица необмислени решения от страна на бокса.

"Неуместни оплаквания" на Хамилтън на Зандворт

Хамилтън изглеждаше разочарован в Зандворт миналия уикенд, след като заседна зад съотборника си Шарл Льоклер, което в крайна сметка му коства мястото на подиума. Британецът саркастично поздрави отбора по отборната радиовръзка за "страхотния начин да се губи време", преди да отхвърли предположението, че е имал лош късмет в края на състезанието. Той каза на състезателния си инженер Карло Санти: "Въпросът не е, че нямахме късмет. Загубихме време по-рано и това ни коства третото място." След надпреварата Хамилтън направи неласкателно сравнение между Ферари и Мерцедес, като посочи, че бившите му работодатели са наложили веднага отборни заповеди на Джордж Ръсел и Кими Антонели.

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Алези оспори критиките на Хамилтън към Ферари, като заяви, че това, че е останал зад Льоклер, не му е коствало третото място. В интервю за "Corriere della Sera" той каза: "Смятам, че оплакванията на Хамилтън по радиото и в интервютата след състезанието бяха неуместни. Да, Шарл не му отстъпи веднага, но не мисля, че това е причината да пропусне подиума. Просто Люис има силна личност. Той е ценен за отбора, но изисква определено държание. Бих напомнил на всички нас, и на него също, че Ферари е Ферари. Трябва да показва повече уважение. Дори когато от бокса не отговарят веднага на исканията му."

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