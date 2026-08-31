ТВ програма: Спорт по телевизията днес - 31 август 2026

Българският телевизионен ефир ще предложи много емоции на феновете на спорта в понеделник, 31 август. Европейското първенство по волейбол за жени навлиза в заключителната си фаза. Освен това, ще се изиграят последните мачове от кръга в България, Англия, Италия, Испания и Гърция. Привържениците на тениса ще имат възможност да гледат срещите от последния турнир от Големия шлем за сезона - US Open.

Спорт по ТВ на 31 август, понеделник

16:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 2

17:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 4

17:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 1

17:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 2

18:30 ч. Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

19:00 ч. Футбол: Дунав Русе - Локомотив София, Първа лига - Диема спорт

19:00 ч. Волейбол: Европейско първенство, жени - МАХ Спорт 2

19:30 ч. Футбол: Лече - Рома, Серия А - МАХ Спорт 3

19:30 ч. Футбол: Левадиакос - Панатинайкос, Суперлига на Гърция - Нова спорт

21:15 ч. Футбол: Арда - Ботев Враца, Първа лига - Диема спорт

21:45 ч. - Футбол: Аталанта - Болоня, Серия А - МАХ Спорт 3

22:00 ч. Футбол: Астън Вила - Арсенал, Висша лига - Диема спорт 2

22:30 ч. Футбол: Барселона - Райо Валекано, Ла Лига - МАХ Спорт 4

22:30 ч. Футбол: Селта Фортуна - Кастейон, Ла Лига - МАХ Спорт 2

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