Фернандо Алонсо шокира всички с избора си за най-труден съперник във Формула 1

През кариерата си Фернандо Алонсо се е състезавал срещу някои от най-великите пилоти във Формула 1 за всички времена, а сега той посочи името на този, който според него безспорно е най-добрият. Испанецът започна кариерата си през 2000 година с Минарди, а 26 години по-късно все още се състезава като пилот на Астън Мартин. Има фенове, които твърдят, че 45-годишният пилот е сред най-великите състезатели, които някога са се докосвали до този спорт, а успехите му, включително двете световни титли, го потвърждават.

Алонсо се е състезавал с пилоти като Шумахер, Хамилтън и Фетел

И все пак, може би най-добрият му сезон беше през 2012 година, когато с неконкурентоспособна кола на Ферари се включи в битката за шампионската титла със Себастиан Фетел от Ред Бул. В крайна сметка испанецът се размина с първото място само с три точки след незабравимото последно Гран При за сезона в Бразилия. Фетел не беше единственият запомнящ се съперник, с когото Алонсо се е изправял през кариерата си, тъй като през 2000-те години той е водил невероятни битки с рекордьорите Михаел Шумахер и Люис Хамилтън.

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Алонсо надделя над Шумахер през 2005 и 2006 г., когато спечели двете си титли при пилотите. Двамата с Хамилтън пък имаха запомнящо се съперничество през 2007 година в Макларън, когато отборът избра да заложи на младия британски талант, което се оказа мъдро решение, тъй като той спечели титлата през 2008 г. Впоследствие Хамилтън изравни рекорда на Шумахер от седем титли във Формула 1, с което двамата се превърнаха в най-успешните пилоти в този спорт. Въпреки това, те не бяха посочени от Алонсо като най-трудните му съперници.

Алонсо избра Макс Верстапен за най-трудния си съперник

В интервю за "Viaplay" Алонсо призна, че Макс Верстапен е най-добрият пилот, срещу когото някога е се състезавал. Испанецът каза: "Той е най-добрият съперник, срещу когото някога съм се изправял на пистата, главно защото просто няма слабости. Давам на Макс оценка от 9,9. Защо не 10? Защото съм убеден, че някъде има слабо място. Всеки има. Просто все още не сме открили неговото. Когато Макс беше на 17, 18, 19 години, понякога имаше прекалено много енергия. Правеше грешки, като например да влезе прекалено бързо в питлейна. Това е нормално на тази възраст. Но след втория или третия му сезон вече не се наблюдаваше такова нещо. Той беше изключителен и вдигна летвата за всички."

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