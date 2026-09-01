"Даваме необходимото оборудване на Иран": Призна ли Путин, че Москва помага на Техеран срещу САЩ (ВИДЕО)

Руският президент Владимир Путин призна, че Русия доставя на Иран „необходимо оборудване“ в подкрепа на Техеран в конфликта му със САЩ. Той направи това изявление по време на среща с иранския му колега Масуд Пезешкиан.

„Както много пъти съм казвал, в Русия стоим плътно до иранския народ и му помагаме в отстояването на неговите интереси. Приветстваме успешно договорения меморандум между Иран и САЩ, но за съжаление ситуацията е нестабилна. По време на този труден период ние се опитваме да ви осигурим необходимата помощ. Обсъдихме този въпрос с вас. Ние ви доставяме необходимото оборудване“, заяви Путин.

Putin admitted that Russia is supplying Iran with “needed equipment” during its conflict with the US



“During this difficult period, we are trying to provide you with the necessary assistance. We have discussed this issue with you. We are supplying you with the necessary… pic.twitter.com/3i4blyXqvQ — NEXTA (@nexta_tv) September 1, 2026

Руският президент не уточни какво точно попада в категорията „необходимо оборудване“, но вероятно става въпрос за военна техника. „Убеден съм, че ще победим“, каза на свой ред иранският президент Масуд Пезешкиан.

Въпросът с руската помощ за Иран

Въпросът за евентуалната подкрепа от Русия за Иран във войната му със САЩ е повдиган многократно. Въпреки това до момента американският президент Доналд Тръмп омаловажава тези твърдения, като е категоричен, че такава помощ е без значение, тъй като армията на САЩ е значително по-силна и е извела от строя основните отбранителни способни на Техеран.

Припомняме, че по-рано бе съобщено и, че украинското разузнаване е предупредило, че Русия е предоставила на Иран координатите на над 50 инфраструктурни обекта в Израел, включително енергийни, които могат да станат цели на Иран. Целта е с тях да се предизвикат мащабни прекъсвания на тока, предава Jerusalem Post. Според изданието, информацията е предадена на Тел Авив от украинското разузнаване.

Съоръженията, включени в руския списък с потенциални цели, са разделени в три категории въз основа на тяхното стратегическо значение. Критични промишлени съоръжения са класифицирани като цели от първо ниво. „Това са съоръжения, чието унищожаване би парализирало националната енергийна система. Докладът конкретно посочва електроцентралата „Орот Рабин“ като основна цел“, се посочва в доклада.

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Второстепенните цели са основните градски и промишлени енергийни центрове. Тези съоръжения са разположени предимно в централен Израел и обслужват големи населени места, добавя авторът. Местната инфраструктура е класифицирана като цел от трето ниво. Това включва регионални подстанции, доставящи електроенергия на индустриални зони и по-малки електроцентрали.

Руското разузнаване отбеляза, че енергийната система на Израел е силно изолирана, което я прави уязвима. „Тъй като Израел е „енергиен остров“, който не внася електроенергия от съседни страни, руското разузнаване е съобщило на Иран, че повреда дори на няколко ключови компонента може да причини пълен и продължителен енергиен колапс, водещ до широко разпространени прекъсвания на електрозахранването и технически повреди, които биха били трудни за отстраняване“, заключава публикацията.