Магучих отново далеч от рекордните 2.10 метра: украинката със загуба в Хайлброн

Ярослава Магучих продължава да се отдалечава от височината, с която през 2024 година пренаписа историята на женския скок на височина. Световната рекордьорка от Украйна преодоля 2.00 метра на турнира в Хайлброн, но остана втора, след като австралийката Елинор Патерсън спечели с 2.02 метра. Това е второ поредно състезание, в което Магучих не стига до победата.

Магучих скочи точно 2 метра, но Патерсън я победи

Патерсън направи най-силния си скок именно на 2.02 метра, с което изравни личния си рекорд и остави украинката на второто място. Трета завърши Ламара Дистин с 1.98 метра. За Магучих преодоляването на 2.00 метра е положителен знак след неубедителното четвърто място в Цюрих, но резултатът отново поставя интересен контраст между настоящата ѝ форма и световния рекорд, който държи с 2.10 м.

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Именно тази граница изглежда особено далечна в момента. Магучих постави световния рекорд на 7 юли 2024 година в Париж, когато преодоля 2.10 метра от първия си опит и подобри с един сантиметър 37-годишния рекорд на българската легенда Стефка Костадинова от 2.09 метра.

Тогава постижението предизвика огромен интерес именно заради начина, по който украинката стигна до историческата височина - преди това тя премина през 2.01, 2.03 и 2.07 метра, а след това атакува рекорда и го преодоля още от първия си опит. Оттогава обаче Магучих е много далеч от такива резултати, като рядко минава границата от 2 метра.

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