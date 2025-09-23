Патриотизъм или не точно? Федерацията по борба благодари на българите и се заяде с натурализираните след Световното

Ръководството на Българската федерация по борба излезе с официална позиция след Световното първенство в Загреб, Хърватия. От централата благодариха на всички треньори и състезатели за "достойното представяне на българските борци" и подчертаха "не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики". Според властимащите в организацията на планетарния форум са постигнати значими успехи - един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия.

Върнахме се с един медал, но от Федерацията са доволни

"Ръководството на Българската федерация по борба изказва благодарности към всички треньори, състезатели и длъжностни лица, които положиха усилия за подготовката и достойното представяне на българските борци (не на руските, украинските, арменските и всички останали бивши съветски републики) на Световното първенство в Загреб", написаха от Федерацията по борба.

"Въпреки краткия период на работа на новото ръководство, изцяло с български треньори и подготовка, проведена основно в Република България, постигнахме значими успехи – един сребърен медал и два финала за бронзовите отличия. Това е ясен знак, че когато влагаме труд и вяра в нашите кадри, всеотдайност и професионализъм, резултатите идват", смятат те.

"Специални благодарности отправяме към Юлияна Янева, която със своята борбеност доказа, че българската борба има бъдеще. Не бива да забравяме и Биляна Дудова, която въпреки липсата на късмет на малкия финал, демонстрира класа и характер. В битката за медал Ахмед Магамаев показа, че и натурализирани състезатели могат да обичат и защитават българския флаг – неговата борба с олимпийски шампион беше равностойна, макар резултатът да бе повлиян от странични фактори", твърдят от Федерацията по борба.

В продължението на позицията централата обвини "мецената от село Микре" в ограбване на депутата от ГЕРБ (подробности четете в линка).