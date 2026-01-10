Любопитно:

Жалко! Радо Янков остана на 8 стотни от подиума на Световната купа по сноуборд в Скуол

Радослав Янков се класира на четвърто място, а Тервел Замфиров е шести в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд в швейцарския зимен център Скуол.

Янков, който миналата година на това трасе завърши на пето място, този път се представи още по-добре и стигна до малкия финал. Българинът, който даде първо време в квалификациите по-рано днес, загуби в спора за бронзовия медал от словенеца Тим Мастнак с пасив от 0.08 секунди.

Янков започна отлично и на осминафиналите се наложи над Санхо Ли (Република Корея), след което на четвъртфиналите елиминира Тервел Замфиров, след като беше с 0.16 по-бърз, въпреки че направи грешка в началото на спускането. На полуфиналите националът не успя да преодолее италианеца Роланд Фишналер, който стана победител в надпреварата след успех над сънародника си Мирко Феличет.

При жените Малена Замфирова се нареди на девета позиция, след като на осминафиналите загуби от Мелани Хохрайтер (Германия) с 0.24.

Шампионка стана легендарната Рамона Хофмайстер (Германия), която спечели големи финал срещу италианката Елиза Кафонт.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Сноуборд Радослав Янков Световна купа по сноуборд Тервел Замфиров Малена Замфирова
