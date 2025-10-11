Приятелката на Карлос Насар: Ти си моят свят! Да те видя като световен шампион е неописуемо!

Приятелката на Карлос Насар Александра Костадинова публикува емоционален пост в социалните мрежи, след като нейният любим стана за трети път световен шампион по вдигане на тежести. Както е известно, родният тежкоатлет триумфира в новата си категория до 94 килограма на първенството в норвежкия град Фьорде. Волейболистката сподели, че е много горда от постижението на Карлос и призна, че е лудо влюбена в него.

Александра Костадинова също така бе категорична, че победата на Карлос Насар се дължи на неговата сила и воля. Тя допълни, че щангистът е вдъхновение, не само за нея, но и за всички, които вярват, че мечтите се сбъдват и не спират да ги преследват.

Александра Костадинова публикува емоционален пост

„Любов моя, Нямам думи, с които да опиша това, което чувствам. И може би няма нужда, защото има моменти, в които сърцето говори по-силно от всичко. Днес е един от онези моменти, в които душата ми просто трепери -от гордост, от щастие, от любов. Да те видя като световен шампион е неописуемо“.

„Тази победа не е просто резултат — тя е символ на всичко, което си. На силата ти, на волята ти, на онази искра, която никога не угасва, дори когато пътят става труден. Ти си вдъхновение, не само за мен, а за всеки, който вярва, че мечтите се сбъдват, когато не спираш да вярваш в себе си. Гледам те и виждам не просто шампиона, а човека — упорития, истинския, непоклатимия и единствения“.

„Толкова съм горда с теб, любов. Гордост, която не може да се побере в думи. Тази победа е толкова голяма ,защото е извоювана и напълно заслужена. Заслужаваш го. Заслужаваш да държиш и да не пускаш световните рекорди, както го доказа днес по безапелационен начин. Благодаря ти, че споделяш света си с мен. Обичам те шампионе мой, повече отколкото думите могат да поберат! Ти си моят свят!️“, написа Александра Костадинова.

ОЩЕ: "Твърде лесно му е!": Светът онемя след новия подвиг на Карлос Насар