Феноменът на българските щанги Карлос Насар отново привлече вниманието на целия спортен свят! 21-годишният тежкоатлет от Червен бряг спечели световната титла в новата олимпийска категория до 94 кг на Световното първенство във Фьоде, Норвегия. Насар изпита трудности в първото движение - изхвърляне, където направи два неуспешни опита и записа само 173 кг, които му отредиха 4-о място във временното класиране. В изтласкването обаче той показа, че няма конкуренция и постигна нов световен рекорд - 222 кг.

Карлос Насар завладя Норвегия и света

След вчерашния си успех на шампионата във Фьорде Карлос Насар използва свободния си ден да разгледа околностите и градчето. Той бързо се превърна в сензация по улиците, като още от излизането си от хотела постоянно бе следван от журналисти и камери. По време на обиколката си 21-годишният състезател се качи на атракционно викингско корабче, където бе облечен в традиционни за викингите дрехи.

Чуждестранните реакции след успеха му също не липсваха. Социалните мрежи бяха заляти с публикации в чест на българския Херкулес. Ето някои от най-интересните писания в социалната платформа "Х": "Карлос Насар е един от най-великите щангисти в историята", "Неоспоримият крал на вдигането на тежести го направи отново! Твърде лесно му е", "Следващият път, когато си помислите, че сте силни, защото можете да вдигнете 260 кг няколко пъти, си спомнете, че има едно момче от България, наречено Карлос Насар, което може да изтласка повече, отколкото вие можете да вдигнете от мъртва тяга", "Ако не знаете кой е Карлос Насар, веднага отидете да видите видео в YоuTube", "Едно нещо за Карлос Насар? Никога не го отписвайте. Сензационен спортист. Записва името си със златни букви в учебниците по история."

