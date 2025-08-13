Ша'Кари Ричардсън блъска гаджето си Крисчън Коулман на летище и бе арестувана (ВИДЕО)

Действащата световна шампионка в спринта на 100 метра Ша'Кари Ричардсън бе арестувана на летище в Сиатъл, САЩ, след като бе видяна да проявява агресия срещу гаджето си Крисчън Коулман - също световен шампион в спринта на 100 метра. Двамата са сред най-големите звезди в леката атлетика на САЩ, но се замесиха в странен скандал на публично място, като Ричардсън видимо бе бясна на Коулман, наричайки го "лъжец" и "страхливец".

Ша'Кари Ричардсън нарече Коулман "лъжец" и "страхливец"

Кадри в социалните мрежи показват как Ричардсън блъска Коулман в продължение на минута, като в даден момент се вижда как мъжът се удря в стената на летището. Двамата са водили спор, като Коулман остава изцяло пасивен, докато Ричардсън търси физическа конфронтация с приятеля си. В крайна сметка при тях пристигат полицаи, които задържат Ричардсън.

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint. pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Fraudley (@fraudley7) August 8, 2025

Ша'Кари дава публични показания, обяснявайки, че двамата просто са водили спор. Тя на няколко пъти се обръща към Коулман с думите: "Крисчън, сериозен ли си в момента?". Крисчън Коулман обаче не я защитава, а Ша'Кари казва пред полицаите, че той лъже и го нарича "страхливец". В един момент полицаите казват на Ричардсън, че е арестувана, а малко след това тя заявява, че има адвокат, който да защити правата ѝ.

Ша'Кари и Коулман е трябвало да пътуват за Юджийн, Орегон, където обикновено се подготвят американските атлети. Само след месец започва Световното първенство по лека атлетика на открито в Токио. Последните значими успехи на Ша'Кари бяха сребро на 100 м и злато на 4х100 от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Коулман пък стана световен шампион на 60 м в зала през 2024 г.

Американската атлетика претърпя и още един удар преди Световното в Токио, след като друг водещ спринтьор на САЩ бе наказан заради допинг нарушение.

Sha’Carri Richardson threatens to snitch on “coward” boyfriend Christian Coleman after TSA accuses her of airport assault (Full Bodycam Footage)



“I can definitely provide footage of him assaulting me if possible.” pic.twitter.com/ZY9kBwueEh — Kollege Kidd (@KollegeKidd) August 13, 2025