Ша'Кари Ричардсън блъска гаджето си Крисчън Коулман на летище и бе арестувана (ВИДЕО)

13 август 2025, 15:19 часа 312 прочитания 0 коментара
Действащата световна шампионка в спринта на 100 метра Ша'Кари Ричардсън бе арестувана на летище в Сиатъл, САЩ, след като бе видяна да проявява агресия срещу гаджето си Крисчън Коулман - също световен шампион в спринта на 100 метра. Двамата са сред най-големите звезди в леката атлетика на САЩ, но се замесиха в странен скандал на публично място, като Ричардсън видимо бе бясна на Коулман, наричайки го "лъжец" и "страхливец".

Ша'Кари Ричардсън нарече Коулман "лъжец" и "страхливец"

Ша'Кари Ричардсън

Кадри в социалните мрежи показват как Ричардсън блъска Коулман в продължение на минута, като в даден момент се вижда как мъжът се удря в стената на летището. Двамата са водили спор, като Коулман остава изцяло пасивен, докато Ричардсън търси физическа конфронтация с приятеля си. В крайна сметка при тях пристигат полицаи, които задържат Ричардсън.

Ша'Кари дава публични показания, обяснявайки, че двамата просто са водили спор. Тя на няколко пъти се обръща към Коулман с думите: "Крисчън, сериозен ли си в момента?". Крисчън Коулман обаче не я защитава, а Ша'Кари казва пред полицаите, че той лъже и го нарича "страхливец". В един момент полицаите казват на Ричардсън, че е арестувана, а малко след това тя заявява, че има адвокат, който да защити правата ѝ.

Ша'Кари и Коулман е трябвало да пътуват за Юджийн, Орегон, където обикновено се подготвят американските атлети. Само след месец започва Световното първенство по лека атлетика на открито в Токио. Последните значими успехи на Ша'Кари бяха сребро на 100 м и злато на 4х100 от Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Коулман пък стана световен шампион на 60 м в зала през 2024 г.

Американската атлетика претърпя и още един удар преди Световното в Токио, след като друг водещ спринтьор на САЩ бе наказан заради допинг нарушение.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
Лека атлетика Ша Кари Ричардсън
