Скандал в световната гимнастика: Българска треньорка получи тежко наказание от международната федерация

Международната федерация по гимнастика (FIG) наложи двугодишна забрана на българската треньорка Катерина Андрея Иванова. Санкцията е наложена вследствие на дисциплинарно производство за тормоз, като действията на Иванова, която притежава и португалско гражданство, са определени като "несъвместими с етичните и регулаторни принципи на спорта".

Катерина Иванова бе обвинена в тормоз над Луана Гомеш

Разследването е стартирало след подадени сигнали за физически и психологически посегателства над Луана Гомеш, състезателка от националния отбор на Ангола. Решението на световната централа е окончателно - за период от 24 месеца Иванова няма право да заема официални позиции или да изпълнява функции в сферата на гимнастиката.

От международната федерация са категорични в позицията си:

"Съгласно принципите на международния спорт, FIG подчертава политиката си на нулева толерантност към насилие, злоупотреба и тормоз в спортната среда, с цел защита на физическата, психологическата и емоционалната цялост на спортистите, особено в рамките на националните отбори и обучителните структури."

В допълнение се посочва, че анголската федерация осъжда всяка форма на злоупотреба и се ангажира със сигурността на спортистите.

Катерина Иванова обаче отхвърля всички обвинения и определя информацията като невярна. В официално съобщение до специализирани медии тя заявява:

"Анголската федерация разпространява некоректна и невярна информация, която нарушава репутацията ми и представлява клевета, причиняваща непоправими вреди. Това ще бъде обект на съдебни производства. Следователно всички лица, публикували подвеждащата информация, ще бъдат привлечени към отговорност за клевета."

В своята професионална история Иванова е работила и в Чили. През 2018 година тя посети България със свои чилийски възпитанички за подготвителен лагер с клуб "Импала" в Стара Загора и участие в международния турнир "Царица Маргарита" във Варна.

