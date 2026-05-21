Войната в Украйна:

Скръбна вест! Отиде си легендарна треньорка по художествена гимнастика, дала път и на Илиана Раева

21 май 2026, 11:48 часа 1065 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Скръбна вест! Отиде си легендарна треньорка по художествена гимнастика, дала път и на Илиана Раева

Една от легендарните български треньорки по художествена гимнастика Златка Бончева почина на 89-годишна възраст, съобщиха от Българската федерация по художествена гимнастика. Бончева е първият треньор на плеяда гимнастички, завоювали световни и европейски титли на клуб “"Левски".

Почина Златка Бончева

Първите стъпки при нея са направили както Илиана Раева, така и Анелия Раленкова, Лили Игнатова, Камелия Игнатова, Галя Рангелова, Мария Кузманова, Виктория Димитрова, Паулина Кръстева, Юлия Байчева, Мая Таскова и др.

Златка Бончева открива не само вълшебния свят на художествената гимнастика на своите възпитанички, но тя ги възпитава и насочва към развитие различните им таланти. Всички нейни момичета говорят с невероятен респект за нея и с огромна любов.

Златка Бончева

Златка Бончева оставя огромен отпечатък в живота на големите ни шампионки. Освен, че е разкривала тайните на любимия им спорт, тя е изисквала от тях да израстват добри и състрадателни хора, силни личности, които да ценят истината, добротата и любовта.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

"Българската художествена гимнастика загуби един изумителен и недостижим педагог, треньор и човек", написаха от БХФГ. Опелото ще се отслужи на 22 май, петък, от 11 ч. в храм "Св.Георги", на бул."Патриарх Евтимий".

Поклон пред паметта ѝ!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Художествена гимнастика
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес