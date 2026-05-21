След тежката катастрофа на "Хемус": Спряха дейността на товарния превозвач

Спряха дейността на фирмата "Стели Мега Метали" ЕООД, която е собственик на камиона, участвал в тежката катастрофа с жерта на магистрала "Хемус", след открити куп тежки нарушения. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Мярката се налага след разпоредените от министър Георги Пеев извънредни проверки, съобщиха от ведомството.

Нарушения при фирмата

Проверката на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" е открила скандални нарушения около камиона и самата фирма, като двете заповеди за временно спиране на дейността предстои да бъдат връчени на управителя.

Анализът на дигиталния тахограф на товарния автомобил е показал шокиращи резултати. Установено е, че камионът е управляван в периоди без поставена валидна карта на водача – включително и в самия момент на тежкия инцидент.

Освен това устройството е било умишлено превключено в режим "извън обхват" и е било без валидна периодична заверка. За всички тези нарушения ще бъдат съставени актове.

Проверяващите са установили, че фирма "Стели Мега Метали" изобщо няма право да извършва дейност по няколко параграфа:

Липса на лицензиран ръководител - от 1 март 2026 г. фирмата няма назначен ръководител на транспортната дейност с удостоверение за професионална компетентност.

Финансов колапс - превозвачът не е доказал задължителната по закон финансова стабилност в предвидения срок.

Нарушения и при автобуса

Катастрофата, която възникна на 12 май, е между въпросния камион и автобус, собственост на "Юнион Ивкони" ООД (отдаден под наем на превозвача "ГРУП ПЛЮС" ООД).

Тематичната проверка на автобусната фирма "ГРУП ПЛЮС" също е открила нарушение – за конкретния курс не е бил представен задължителният пътен лист, за което вече е съставен акт. Тахографът на автобуса и картата на шофьора са иззети от разследващите и се анализират в рамките на досъдебното производство.

Какво следва?

За всички констатирани до момента нарушения ще бъде официално уведомен наблюдаващият прокурор по делото. Проверките и на двете дружества продължават.