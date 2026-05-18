Една от най-големите боксови легенди пристига в България

Боксовата легенда и настоящ президент на World boxing Генадий Головкин ще бъде специален гост на Европейското първенство по бокс в София. Новината потвърди председателят на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Двамата се срещнаха по време на финалите на турнира "Београдски победник".

Генадий Головкин ще бъде гост на Европейското по бокс в София през септември

Инински и Головкин са обсъдили развитието на спорта и мястото на България на световната сцена. Бившият световен шампион при професионалистите и олимпийски вицешампион е изразил категорично мнение, че България ще бъде отличен домакин на Европейското първенство за мъже и жени през септември. Той е потвърдил намерението си да гостува в столицата ни, за да бъде част от историческото събитие след четири месеца.

"С господин Головкин се познаваме от много години. Той е добър приятел на българския бокс, винаги говори с огромно уважение към нашата школа и организационни способности. Радвам се, че прие поканата ми и ще ни окаже честта да присъства на първото европейско първенство в историята на World boxing“, сподели от Белград Красимир Инински, цитиран от Българската федерация по бокс.

