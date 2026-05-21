Кабинетът "Радев":

Само за денонощие: Петима задържани с наркотици в Софийско

21 май 2026, 12:30 часа 653 прочитания 0 коментара
Снимка: МВР
Само за денонощие: Петима задържани с наркотици в Софийско

Петима души са задържани при спецакции срещу наркоразпространението само за денонощие. Това съобщават от ОДМВР-София. Около 19.30 часа снощи, в Златица, криминалисти от ОДМВР-София предприели проверка на лек автомобил, управляван от жител на с. Мирково. При вида на полицейските служители един от двамата пътници изхвърлил на земята кутия от цигари с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви тест веществото с тегло 10 грама реагирало на амфетамин. Тримата мъже са задържани за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 354А от НК.

Още: При наркосделка: Задържаха двама непълнолетни

Познайник на полицията

По-късно същата вечер криминалисти от областната дирекция провели акция и в Сливница. В хода й те проверили местен познайник на полицията, при което открили у него пет топчета с тревиста маса, реагираща на канабис.

Снимка Софийска градска прокуратура

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвало претърсване на жилището му, където били открити множество сим карти, две вейп устройства и сгъвка с прахообразно вещество. Проверен бил и адресът на приятелката му, където 23-годишният често пребивавал.

Още: Полицията иззе смъртоносни дози фентанил: Зомби наркотикът се разпространява в София

Открити са 11 топчета с тревиста маса, реагираща на MDMA. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 354А, ал.1 от НК.

Петият задържан е криминално проявен ботевградчанин. Домът му бил проверен от служители на РУ-Ботевград към 21.30 часа снощи, като са открити пет грама тревиста маса, реагираща на MDMA.

Образувано е досъдебно производство по чл. 354А от НК.

Още: Наркотици за близо половин милион евро хвана ГДБОП

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Наркотици задържани Наркодилъри трафик на наркотици
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес