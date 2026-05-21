Капитанът на Левски преди последния си мач: "Всичко си струваше, благодарен съм, че се оттеглям като шампион"

Левски ще завърши най-успешния си сезон от 17 години насам. "Сините" станаха шампиони за пръв път от 2009 г., като прекъснаха хегемонията на Лудогорец. Сега за тях започва нова ера, чието начало белязва участието в предварителните квалификационни кръгове на Шампионска лига. Но за да започне нова ера, трябва старата да приключи. Символичният край на тази ера на Левски е оттеглянето на капитана Георги Костадинов. От клуба публикуваха емоционално видео на халфа, в което той се сбогува с феновете преди последния си мач за "сините".

Георги Костадинов ще изиграе последния си мач за Левски

Левски ще приключи шампионския си сезон с гостуване на ЦСКА 1948 в Бистрица на 25-и май от 20:30 ч. Това ще бъде и последният мач на капитана Георги Костадинов. Той ще се оттегли от футбола и ще заеме една от важните ръководни позиции в клуба. Преди последната си среща със "синята" фланелка, Костадинов говори в емоционален клип, който от Левски публикуваха в социалните си мрежи.

"Сега е време да поема по нов път"

Ето какво каза Георги Костадинов: "Много труд, болка, лишения, но накрая всичко си заслужаваше. И след 17 дълги години успяхме да се върнем там, където ни е мястото - на върха. Ще ми липсват пълните трибуни. Ще ми липсва адреналинът в тунела преди мач. Благодарен съм за възможността да се откажа като капитан на шампионския Левски. Сега е време да поема по нов път. Отговорността ще бъде още по-голяма, тъй като трябва да задържим Левски на най-високото стъпало. Но преди това - един последен танц".

