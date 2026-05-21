Камион удари 8-годишен велосипедист

Товарен камион блъсна момче на 8 години, управлявало велосипед, съобщават от ОДМВР-София. Около 11.15 часа вчера в РУ-Пирдоп постъпил сигнал за пътен инцидент в с. Душанци.
На място е установено, че товарен автомобил е блъснал 8-годишен велосипедист.
Момчето е настанено за лечение с открита фрактура на подбедрица и фрактура на таз, без опасност за живота.
Водачът е задържан за срок до 24 часа. Пробите му за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
