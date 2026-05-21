Подкрепа от Албания за протестите на албанските студенти в Скопие

Студенти от Албания обявиха протест в Тирана на 26 май в подкрепа на албанските студенти от Северна Македония, които учат на албански език по време на обучението си и настояват изпитът им по право също да бъде на албански, предаде македонската медия "Фокус", позовавайки се на някои медии в Тирана. Протестът ще се проведе в 17:00 часа местно време на централния площад „Скендербег“ в Тирана. Искането на албански студенти по право в няколко университета в страната да се провеждат финални изпити на албански език не е ново.

Не протестират за първи път

Молбата им не получи положителен отговор от Министерството на правосъдието и след първия им протест на 6 април властите обещаха да намерят решение.

Студентите проведоха втори протест с това искане на 18 май в Скопие.

Правителството заявява, че решението за преодоляване на причините за протестите на албанските студенти ще бъде изпратено до Венецианската комисия.

Премиерът Христиан Мицкоски коментира, че решават наследения проблем на онези, които са имали 20 години, за да намерят решение, но не са го направили.

Освен това правителството на македонския премиер Християн Мицкоски се е оплакало на НАТО и ЕС от опити за дестабилизация на страната от страна на опозицията в югозападната ни съседка.