Гриша Ганчев излезе с публикация след триумфа на ЦСКА

Бившият собственик на футболния клуб ЦСКА - Гриша Ганчев, който управляваше клуба в продължение на близо десетилетие, излезе с публикация в Инстаграм след триумфа на "армейците" в турнира Купа на България. ЦСКА вдигна трофея след победа над Локомотив Пловдив след изпълнение на дузпи в изключително драматичен мач на Националния стадион "Васил Левски", а Ганчев не пропусна да поздрави клуба за постигнатия успех.

Гриша Ганчев след трофея на ЦСКА: "Честито, армейци! Успех в Европа"

ЦСКА вдигна 22-ата си национална купа, като за последно "червените" спечелиха трофея през 2021-ва, когато именно Ганчев бе собственик на клуба. Преди това тимът загуби финал срещу Локомотив Пловдив. Иначе ЦСКА спечели Купата и през 2016-та, отново с треньор Христо Янев, а тогава започваше и ерата на Гриша Ганчев на "Армията". Днес Ганчев вече е извън клуба, след като прехвърли собствеността на Валтер Папазки, но продължава да следи "армейците".

"Честито, армейци. Успех в Европа", бе краткият коментар на Гриша Ганчев в Инстаграм, придружен със снимка от награждаването на ЦСКА, на която капитанът Бруно Жордао вдига отличието. Именно Жордао бе един от хората, които не успя да се разпише от бялата точка, но пък вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов се превърна в герой, отразявайки две дузпи, а освен това спаси и две чисти ситуации за Локомотив в продълженията.

ЦСКА няма много време за почивка, тъй като още в началото на месец юли ще трябва да започне участието си в квалификациите на Лига Европа.

