Войната в Украйна:

Създават карта на България с всички налични писти, зали и съоръжения за лека атлетика

18 май 2026, 10:54 часа 591 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com / Елин Андреев
Създават карта на България с всички налични писти, зали и съоръжения за лека атлетика

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция.

БФЛА ще посети над 30 града в България, за да се запознае с лекоатлетическата инфраструктура

Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, отбелязват от БФЛА. Президентът на федерацията Георги Павлов споделя: "Искаме да направим реална карта, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост."

Още: Великият гений от България, който промени световната атлетика завинаги

Георги Павлов

"Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите", допълва още той. Павлов вече организира срещи и с кметове на областни градове в България, за да потърси съдействието на местната власт за развитие на леката атлетика. Президентът на БФЛА се срещна и с кмета на София Васил Терзиев, за да може столицата да се превърне във водещ център за лека атлетика в България.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Лека атлетика спортна инфраструктура
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Още спорт
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес