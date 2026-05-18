Създават карта на България с всички налични писти, зали и съоръжения за лека атлетика

Българската федерация по лека атлетика (БФЛА) стартира мащабна обиколка на страната. В рамките на близо две седмици представители на централата ще посетят над 30 града, за да се запознаят на място със състоянието на лекоатлетическата инфраструктура в различните региони. Основната цел е да бъде изготвена подробна карта на всички налични писти, зали и съоръжения – както тези в добро състояние, така и обектите, които се нуждаят от реконструкция.

БФЛА ще посети над 30 града в България, за да се запознае с лекоатлетическата инфраструктура

Подобна инициатива досега не е реализирана в българската лека атлетика, отбелязват от БФЛА. Президентът на федерацията Георги Павлов споделя: "Искаме да направим реална карта, за да имаме ясна представа кой град от какво има нужда. Само така можем да подредим приоритетите и да насочим усилията си там, където има най-голяма необходимост."

"Насърчаваме клубовете от цялата страна, които имат нужда от подобряване на инфраструктурата, да се свържат с нас, за да ги включим в графика на срещите", допълва още той. Павлов вече организира срещи и с кметове на областни градове в България, за да потърси съдействието на местната власт за развитие на леката атлетика. Президентът на БФЛА се срещна и с кмета на София Васил Терзиев, за да може столицата да се превърне във водещ център за лека атлетика в България.