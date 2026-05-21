Бе безличен и критикуван от "червени", но на изпроводяк спаси съдбата на ЦСКА

21 май 2026, 12:43 часа 753 прочитания 0 коментара
Отборът на ЦСКА успя да спечели Купата на България, а големият герой за "червените" се казва Фьодор Лапоухов. Един играч, който търпеше не малко критики още от идването си в клуба през зимата на 2025 година. За период от година и половина Лапоухов не успя да убеди феновете с изявите си, които бяха на прилики и отливи. Но когато ЦСКА имаше най-голяма нужда от него, той излезе и буквално изнесе клуба на ръцете си.

Фьодор Лапоухов - "виновникът" за това ЦСКА да се завърне в Европа

Лапоухов получаваше критики, включително от "червена" България, че играе безлично; че не успява да блесне с някоя ключова намеса в мач. И това донякъде е вярно. Беларуският страж не блестеше толкова, колкото може би им се искаше на ЦСКА. Бе привлечен на "Армията" заради добрата си игра с крака, която да помогне на модерния стил с изнасяне на топката с водеща роля на вратаря. Само че дори и в това се виждаха някои пропуски и грешки. 

Лапоухов рядко блести с решаващи намеси, но този път го направи в най-важния мач

Лапоухов по-често можеше да допусне вратарска грешка, отколкото да блесне с невероятна намеса, която да спаси мач на ЦСКА. Всъщност другият запомнящ се случай, в който Лапоухов спаси ЦСКА, бе невероятният му гол в последната секунда в дербито срещу Левски, завършило 1:1. Дори само преди няколко дни Лапоухов допусна лек гол във вратата си в последното дерби срещу Левски, спечелено с 0:2 от "сините". 

Лапоухов върна ЦСКА в Европа, а сега вероятно ще си тръгне

И въпреки че не бе докрай убедителен през последната година и половина, Лапоухов накрая се превърна в герой за ЦСКА. Защото срещу Локомотив Пловдив не само че спаси две дузпи, но и извади две чисти голови ситуации на "смърфовете" в края на продълженията. Ако не бе Лапоухов, ЦСКА щеше да загуби Купата и да пропусне голямата си цел, а с това и отново да рискува да остане извън евротурнирите за трети пореден сезон.

Лапоухов промени съдбата на ЦСКА - собственоръчно донесе трофей и класира отбора за квалификациите на Лига Европа. Защото е така - без Лапоухов отборът на ЦСКА нямаше да постигне голямата си цел. А младият беларуски страж вероятно направи този геройски мач на изпроводяк. От месеци се говори за засилен интерес към него от чуждестранни клубове и той едва ли ще остане на "Армията" през новия сезон. Но каквото и решение да вземе за бъдещето си, Лапоухов остава завинаги в историята на ЦСКА.

