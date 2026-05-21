Драма по латиноамерикански: Боливия и Колумбия изгониха посланиците си

Международно напрежение в Южна Америка. Боливийското правителство поиска колумбийската посланичка да напусне страната, след като президентът на Колумбия Густаво Петро изрази подкрепа за протестите срещу боливийския си колега Родриго Пас и призова за неговата оставка, предаде Асошиейтед прес.

Колумбия отговори като предприе реципрочна мярка, обявявайки, че ще експулсира боливийския посланик, съобщи министерството на външните работи, цитирано от Франс прес.

Демонстрациите в Боливия започнаха в началото на този месец и в течение на времето прераснаха в масово антиправителствено движение с участието на профсъюзи, миньори, транспортни и селскостопански работници, отбелязва АП.

Протестиращите настояват правителството на президента Пас да отмени мерките за строги икономии и да предприеме мерки срещу растящите разходи за живот. Част от демонстрантите призовават той да подаде оставка.

Президентът на Колумбия Густаво Петро написа преди дни в социалната мрежа "Х", че в Боливия има "народно въстание", което е "реакция на геополитическата арогантност", предаде БТА.

Първият колумбийски президент левичар добави, че правителството му е готово да се включи в усилията за мирно решаване на политическата криза в Боливия, ако бъде поканено.

Пас по принцип също е представител на левицата.

Боливийското външно министерство обвини Петро, че се намесва във вътрешните работи, и поиска от ръководителката на колумбийската дипломатическа мисия в Боливия да напусне страната.