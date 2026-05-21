Шефът на Ботев Пловдив не пропусна да се заяде с Локомотив за загубения финал за Купата, намеси зведа на ЦСКА

Локомотив Пловдив загуби финала за Купата на България от ЦСКА след изпълнение на дузпи. Възпитаниците на Душан Косич успяха да стигнат до равенство 1:1 в редовното време, след като изоставаха в резултата. В продълженията не паднаха голове, което доведе до дузпи. "Смърфовете" пропуснаха първата и петата си дузпа, а решаващия удар за ЦСКА вкара Джеймс Ето'о. Халфът е бивш футболист на Ботев Пловдив, а финансовият благодетел на "канарчетата" Илиян Филипов не пропусна да се заяде с градския съперник, като благодари на Ето'о.

Илиян Филипов качи Джеймс Ето'о в екип на Ботев Пловдив

Приносът на Джеймс Ето'о за победата на ЦСКА не се изрази само в отбелязаната победна дузпа. Камерунецът центрира от фал за първото попадение в мача, дело на Леандро Годой. И не само, повечето атаки на "червените" минаваха оре Ето'о, а халфът беше незаменим и в дефанзивен план. С публикация в социалните мрежи финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов благодари на Ето'о, като качи негова снимка с екипа на "канарчетата".

"Благодарим ти, Джеймс"

"Благодарим ти, Джеймс", гласи текстът към публикацията на Филипов. Без никакво съмнение, тя е насочена не само към бившия футболист на Ботев Пловдив, а и към градския съперник Локомотив, който загуби финала. Джеймс Ето'о пристигна при "канарчетата" през лятото на 2021 г. Той беше част от състава, който спечели Купата на България през 2024 г. През лятото на 2024 г. халфът премина в ЦСКА срещу 1 милион евро и още във втория си сезон спечели Купата отново.

