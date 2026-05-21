Опасността приближава с оранжев код. Времето утре - 22 май 2026 г. (КАРТА)

На 22 май 2026 г. ще има и градушки. Ще духа до умерен север-северозападен, в Източна България – североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 20° и 25°, в София – около 20°. Оранжев код за интензивни валежи е обявен за част от област Велико Търново, Враца и Пловдив. В планините облачността ще бъде значителна и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и градушки, показва прогнозата за времето на НИМХ. В други области на страната ще е в сила и жълт код за валежи (ВИЖТЕ КАРТАТА).

Карта: НИМХ

Седмична прогноза за времето за 18-24 май 2026 г.

По високите части в планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра – около 7°. По Черноморието облачността ще бъде значителна и на много места ще има валежи, в отделни райони и с гръмотевици. По-късно през деня валежите ще спрат. Ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Атмосферното налягане ще бъдe малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши.

