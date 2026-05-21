Георят на Аржентина от Мондиал 2022 със сериозна контузия: под въпрос ли е за Световното?

21 май 2026, 12:15 часа 708 прочитания 0 коментара
Аржентина спечели геройски Световното първенство в Катар през 2022 г. Един от основните футболисти на "гаучосите" тогава беше вратарят Емилиано Мартинес, който се превърна в герой на финала срещу Франция, когато се стигна до изпълнение на дузпи. Но в лагера на актуалния световен шампион има от какво да се притесняват, тъй като самият Мартинес обяви, че е счупил пръста на ръката си по време на загрявката за финала на Лига Европа, където неговият Астън Вила победи Фрайбург с 3:0.

Емилиано Мартинес е счупил пръста си на загрявката

Ето какво каза Емилиано Мартинес: "Днес си счупих пръста по време на загрявката. За мен всяко лошо нещо носи нещо добро. Правя това през целия си живот и ще продължа да го правя. Трябваше ли да се притеснявам? Ами, никога преди не съм имал счупен пръст. Всеки път, когато хващах топката, тя отиваше в другата посока. Но това са неща, през които трябва да преминеш". Емилиано Мартинес нямаше много работа във финала, тъй като доминацията на Астън Вила беше пълна и Фрайбург нямаше много възможности. Все пак на стража му се наложи да се намесва на няколко пъти.

Емилиано Мартинес

Мартинес може да пропусне началото на Мондиал 2026

От изявлението на Мартинес не става напълно ясно дали ще е готов да играе от първата минута на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико това лято. Официална информация за състоянието му все още няма нито от лагера на Аржентина, нито от този на Астън Вила. Счупеният пръст очевидно не попречи на Мартинес да запише пълни 90 минути на финала на Лига Европа, но в по-дългосрочен план контузията може и да се влоши. Аржентина започва участието си на Мондиал 2026 на 17 юни в мач срещу Алжир. Другите отбори в групата на "гаучосите" са тези на Австия и Йордания.

Николай Илиев Редактор
