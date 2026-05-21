"Почти нищо не е направено": Над 1 милиард евро висят на косъм, заради забавени реформи - данни на енергийния министър

"За съжаление, проверките ни установиха забавяне по отношение на критични реформи, редица административни затруднения при изпълнението на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла". Това обяви на първия си брифинг пред медиите енергийният министър Ива Петрова. Тя представи екипа си - заместник-министрите Любомира Ганчева и г-н Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет г-жа Десислава Николова.

"Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по ПВУ, защото там има крайни срокове - 31 август 2026 г. Паралелно се фокусирахме и върху състоянието на ключови реформи и проекти с друго европейско и донорско финансиране", обясни тя.

Над 1 милиард евро висят на косъм?

Министърът подчерта, че една от първата ѝ задачи при встъпването ѝ в длъжност, е била да установи пълната и обективна картина на завареното състояние. Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро по европейски програми. Тя обяви, че започва детайлен одит на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

Енергийният министър обясни кои са забавянията в изпълнението на политики, които е установило новото ръководство на ведомството:

подготовката на изменения и допълнения в Закона за енергетиката,

в Закона за възобновяемите енергийни източници и

в Закона за енергийната ефективност, както и на подзаконовата нормативна рамка.

Те трябва да адаптират регулациите към развитието на сектора и, от друга страна, да транспонират европейското законодателство, за да може страната ни в пълна степен да използва потенциала за трансформация на ключови сектори като топлинния и охлаждащия сектор, сградния сектор, техническите изисквания към новите пазарни участници - като системи за съхранение, енергийни общности, активни потребители и други, стана ясно от думите й.

"Към настоящия момент изпълнението и разплащанията по инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор "Енергетика" регистрират изоставане по редица процедури", подчерта още министърът на енергетиката. Тя беше категорична, че нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд.

"Има сериозни забавяния както по вече одобрени инвестиции, така и при подготовката на нови схеми за подкрепа. Забавяне има и по отношение на подготовката за усвояване на финансирането по Европейското икономическо пространство - така наречената "Норвежка програма". Там има осигурен ресурс за енергийни общности, предпроектни проучвания, ПАВЕЦ и други проекти, но отново се отчита съществено забавяне. Друг важен и дългогодишен въпрос в сектора е разработването и изпълнението на цялостна стратегическа визия за комплекса "Марица-изток", който е ключов за сигурността и баланса на електроенергийната система, но също така и за регионалната икономика и заетостта", изтъкна тя.

Петрова добави, че съществен напредък по формулирането на такава визия към момента липсва, включително и по отношение на нормативната и регулаторната подготовка, необходима за плавна и справедлива трансформация. "Особено в условията на настоящата геополитическа ситуация енергийната сигурност остава приоритетен фокус. Част от тази визия за комплекса „Марица-изток“ е и реформата с БЕХ, която е свързана с ангажимент по ПВУ и изисква подобряване на корпоративното управление, включително и действия по преструктуриране на холдинговата структура. В резултат на цялото това забавяне, рискът е нереализирането на реформи да постави под въпрос ресурс от европейско финансиране, който надхвърля 1 милиард евро", обясни още тя.

И първи уволнения

Министърът подчерта, че стартира детайлни одити, които ще се извършват поетапно, и ще бъдат в БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

"Една от следващите ми стъпки е да освободя Съвета на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата", подчерта тя.

"Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а ще бъде последователен, експертен и прозрачен", твърди още Петрова.