Кабинетът "Радев":

"Почти нищо не е направено": Над 1 милиард евро висят на косъм, заради забавени реформи - данни на енергийния министър

21 май 2026, 12:49 часа 649 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Почти нищо не е направено": Над 1 милиард евро висят на косъм, заради забавени реформи - данни на енергийния министър

"За съжаление, проверките ни установиха забавяне по отношение на критични реформи, редица административни затруднения при изпълнението на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла". Това обяви на първия си брифинг пред медиите енергийният министър Ива Петрова. Тя представи екипа си - заместник-министрите Любомира Ганчева и г-н Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет г-жа Десислава Николова.

"Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по ПВУ, защото там има крайни срокове - 31 август 2026 г. Паралелно се фокусирахме и върху състоянието на ключови реформи и проекти с друго европейско и донорско финансиране", обясни тя.

Над 1 милиард евро висят на косъм?

Министърът подчерта, че една от първата ѝ задачи при встъпването ѝ в длъжност, е била да установи пълната и обективна картина на завареното състояние. Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милирад евро по европейски програми. Тя обяви, че започва детайлен одит на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

Още: Радев има пълната власт: S&P очаква реформи без оправдания в България и подобри перспективата ни

Енергийният министър обясни кои са забавянията в изпълнението на политики, които е установило новото ръководство на ведомството:

  • подготовката на изменения и допълнения в Закона за енергетиката,
  • в Закона за възобновяемите енергийни източници и 
  • в Закона за енергийната ефективност, както и на подзаконовата нормативна рамка. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Те трябва да адаптират регулациите към развитието на сектора и, от друга страна, да транспонират европейското законодателство, за да може страната ни в пълна степен да използва потенциала за трансформация на ключови сектори като топлинния и охлаждащия сектор, сградния сектор, техническите изисквания към новите пазарни участници - като системи за съхранение, енергийни общности, активни потребители и други, стана ясно от думите й.

"Към настоящия момент изпълнението и разплащанията по инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор "Енергетика" регистрират изоставане по редица процедури", подчерта още министърът на енергетиката. Тя беше категорична, че нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд.

"Има сериозни забавяния както по вече одобрени инвестиции, така и при подготовката на нови схеми за подкрепа.  Забавяне има и по отношение на подготовката за усвояване на финансирането по Европейското икономическо пространство - така наречената "Норвежка програма". Там има осигурен ресурс за енергийни общности, предпроектни проучвания, ПАВЕЦ и други проекти, но отново се отчита съществено забавяне. Друг важен и дългогодишен въпрос в сектора е разработването и изпълнението на цялостна стратегическа визия за комплекса "Марица-изток", който е ключов за сигурността и баланса на електроенергийната система, но също така и за регионалната икономика и заетостта", изтъкна тя.

Още: Европейските милиарди по ПВУ: Ще губим ли и какво трябва да направи Радев - "завещанието" на служебната власт

Петрова добави, че съществен напредък по формулирането на такава визия към момента липсва, включително и по отношение на нормативната и регулаторната подготовка, необходима за плавна и справедлива трансформация. "Особено в условията на настоящата геополитическа ситуация енергийната сигурност остава приоритетен фокус. Част от тази визия за комплекса „Марица-изток“ е и реформата с БЕХ, която е свързана с ангажимент по ПВУ и изисква подобряване на корпоративното управление, включително и действия по преструктуриране на холдинговата структура. В резултат на цялото това забавяне, рискът е нереализирането на реформи да постави под въпрос ресурс от европейско финансиране, който надхвърля 1 милиард евро", обясни още тя.

И първи уволнения

Министърът подчерта, че стартира детайлни одити, които ще се извършват поетапно, и ще бъдат в БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

"Една от следващите ми стъпки е да освободя Съвета на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата", подчерта тя.

"Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а ще бъде последователен, експертен и прозрачен", твърди още Петрова.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
БЕХ Министерство на енергетиката Ива Петрова енергийно министерство ПВУ
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес