"Джефри Епстийн е баща на Зохран Мамдани" и още абсурдни фейкове от досиетата

08 февруари 2026, 22:00 часа 243 прочитания 0 коментара
"Ангела Меркел е спомената над 300 пъти в досиетата Епстийн, Бьорн Хьоке (от "Алтернатива за Германия" - б.р.) - нито веднъж. Изводите са ясни", пише един потребител в платформата X. Други също твърдят, че бившата канцлерка на Германия фигурира във въпросната документация и обвиняват обществените медии, че мълчат по този въпрос.

В публикуваните дотук документи обаче няма нищо, което да подсказва, че Меркел може да е замесена по някакъв начин в мрежата на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, посочва АРД.

Да, името на Меркел се споменава 314 пъти в публикуваните документи, но не и във връзка с дейността на Епстийн - в имейли между скандалния милионер и Стив Банън, бившия главен стратег на Доналд Тръмп, двамата се изказват пренебрежително за Меркел и изразяват надежда тя да се провали политически.

Още: Срещу нас воюва армията на Сатаната: Русия използва хитро досиетата "Епстийн"

Кои имена наистина присъстват в документите

В друг имейл - от арабски бизнесмен до Епстийн - е прикачена снимка с три голи жени, включително на Меркел от младежките ѝ години. Снимката, която циркулира в интернет от години, обаче най-вероятно не е на Меркел - още през 2013 година новинарският портал BuzzFeed разкри, че става въпрос за снимка от шведско списание за нудизъм, излизало през 1950-те и 1960-те години, пише АРД.

Стив Банън е поддържал контакти с Епстийн до 2019 година, когато той е открит мъртъв в затвора. Създателят на Breitbart дори дава съвети как да бъде изпран имиджа на милионера. Известният лингвист и философ Ноам Чомски също комуникира с Епстийн през 2019 година, като обсъжда "ужасния начин", по който се отнасят с него.

От екипите на други известни личности, споменати в документите - като Бил Клинтън и собственика на Virgin Ричард Брансън - вече отговориха, че отношенията между техните шефове и Епстийн са преустановени много отдавна. В случая на Клинтън става дума за снимки от края на 1990-те и началото на века.

Още: Скандалът набира скорост: Стармър под натиск да разкрие документи за връзки с Епстийн

Генерирани от ИИ изображения на Мамдани и майка му

Не само неверни твърдения циркулират във връзка с досиетата Епстийн, а и откровено фалшиви съдържания. Такова е например изображението, което уж показва майката на кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани с дете на ръце, заедно с Епстийн и Бил Клинтън. Покрай тази снимка се тиражира твърдението, че Мамдани бил син на Епстийн. Но това е невярно, посочва АРД.

Режисьорката Мира Наир, майката на Мамдани, наистина се споменава в публикуваните документи на Епстийн - като член на журито на събитие през 2010 г., на което Епстийн е бил поканен. Освен това името ѝ фигурира и в мейл от репортерка, в който се казва, че Наир е участвала в афтърпарти за филма си "Амелия", което се е състояло през 2009 г. в дома на Гилейн Максуел - дългогодишната партньорка на Епстийн, която в момента е в затвора за съучастие в престъпленията на Епстийн.

Снимките на Наир и Епстийн, станали вирални в социалните мрежи, обаче не се появяват в публикуваните документи. Освен това през 2009 г. Мамдани вече е бил на 18 години, тоест бил е значително по-голям от детето, което се вижда на въпросната снимка.

Още: Прочетете имейлите на Епстийн, все едно сте хакнали профила му

Междувременно проверка на "Франс прес" доказва, че тази и други снимки са фалшиви и са генерирани от изкуствен интелект.

Фалшива снимка на Тръмп с деца

Друга снимка, която се разпространява в интернет във връзка с досиетата Епстийн, също е генерирана от изкуствен интелект. На нея се виждат американският президент Тръмп и сексуалният престъпник Епстийн заедно с общо шест деца и легло на заден план. Но и тази снимка не е истинска.

При по-внимателно вглеждане се забелязват няколко грешки в изображението, например момче с черни къдрици, което има шест пръста на ръката си. На дясната ръка на Тръмп пък липсва един пръст. Снимката изобщо не е включена в документите, както твърдят някои потребители, според които името на файла бил EFTA01660679.pdf и е качен от Министерството на правосъдието на САЩ.

Независимо от това името на Тръмп се появява многократно в публикуваните документи. Записи показват, че Епстийн и той са празнували заедно многократно през 1990-те години, включително в присъствието на по-млади жени.

Фалшиви скрийншотове на имейли

Други изображения, разпространявани онлайн, са били манипулирани. Такъв е например скрийншотът от файлове, за които се твърди, че в тях Илон Мъск и Джефри Епстийн обсъждат "епична почивка на остров". Този имейл обаче е фалшив и изобщо не се появява в публикуваните досега документи от досиетата Епстийн.

Също толкова невярно е твърдението на някои потребители в социалните медии, че Мъск е отказал покана на Епстийн да го посети на частния му остров Сейнт Джеймс. Двамата наистина са планирали съвместен престой там през ноември 2012 г. и в тази връзка Мъск е попитал Епстийн в мейл кога ще се проведе "най-щурото парти" на острова на финансиста. Не става ясно обаче дали тези планове са се осъществили.

В друг изфабрикуван скрийншот бизнесмен пише на Епстийн, че трябвало да обсъдят плановете за Трета световна война. Инвеститорите искали да знаят дали началната дата все още е планирана за 8 февруари. Този имейл не е автентичен и следователно не се появява в публикуваните файлове, посочва още германската обществена медия АРД.

Източник: "Дойче веле"

