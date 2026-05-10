След ужасяващото падане на Джиро д'Италия: Испанец е в болница "Пирогов"

10 май 2026, 11:37 часа 210 прочитания 0 коментара
Снимка: Стоян Стоянов / Actualno.com
Испанският колоездач Марк Солер от отбора на Обединените арабски емирства е бил настанен в болница "Пирогов". От медицинското заведение излязоха с официално съобщение, в което се казва, че 32-годишен състезател е настанен в травматологията в стабилно състояния. Единственият от пострадалите участници при вчерашното падане 23 километра преди края на етапа от в колоездачната обиколка Джиро д'Италия, който отговаря на описанието, е именно Солер.

Марк Солер е в болница

"Късно снощи в университетската спешна болница " Н. И. Пирогов" беше транспортиран пострадалият участник в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. 32-годишният пациент премина прегледи и изследвания. Той е настанен за лечение и наблюдение в пироговската травматология. Пациентът е в стабилно състояние", пише в информацията от болницата.

Сред пострадалите при вчерашното падане 23 километра преди края на етапа от Бургас до Велико Търново единственият, чиято възраст отговаря на посочената от "Пирогов", е Солер. От тима на ОАЕ все още не са коментирали официално случая.

Иначе уругваецът Гийермо Томас да Силва стана изненадващият победител във втория етап от колоздечната Обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км – от Бургас до Велико Търново. Южноамериканецът спечели със силен финален спринт и време от 5 часа, 39 минути и 25 секунди. За Да Силва това е първо участие в Giro d'Italia, а с победата си той се превърна в първия уругваец, който печели етап в престижната надпревара.

Колоездачната обиколка на Италия Джиро д'Италия Giro d'Italia
Джем Юмеров
Джем Юмеров Редактор
