Giro d'Italia 2026: Кога и къде да гледаме финалния етап на Джирото в България

09 май 2026, 18:00 часа
Снимка: БГНЕС
Днес е третият и последен ден на Giro d' Italia в България. Колоездачната обиколка на Италия се провежда за първи път на родна територия, като онзи ден надпреварата стартира с етап между Несебър и Бургас. Вчера пък суперзвездите на колоезденето се състезаваха в най-дългата отсечка у нас – между Бургас и Пловдив. Днес предстои последният етап на Джирото в България, който е между Пловдив и София.

Giro d'Italia – трети етап: Начален час и ТВ

Третият етап на Giro d'Italia между Пловдив и София е с дължина 174 километра. Етапът е предимно равнинен, но има и сериозно изкачване, след като колоездачите ще трябва да преминат през Пазарджик, Костенец, Долна Баня, Боровец и Самоков. След това предстои спускане към столицата – язовир Искър, Долни Пасарел и Панчарево, преди да финишират на площад „Св. Александър Невски“ в центъра на София.

В колко часа започва третият етап на Giro d'Italia?

Третият етап на Giro d'Italia ще стартира от Централния площад в Пловдив в 13:00 часа. Домакините готвят редица събития за феновете преди и след старта. По програма се очаква колоездачите да пристигнат в София около 17:00 часа. В столицата също са предвидени множество изненади за феновете, които могат да се насладят на масов колоездачен парад, както и на специални атракции – възстановка на римски легион и оперно представление на открито край Панчарево.

Коя телевизия ще предава третия етап на Giro d'Italia?

Giro d'Italia по традиция се излъчва от каналите на Евроспорт – Евроспорт 1 и Евроспорт 2. Българската национална телевизия обаче също предава етапите у нас, чрез БНТ 1 и БНТ 3. Студийната програма на БНТ 3 за третия етап на Джирото стартира в 12:50 часа и ще продължи до 18:00 часа като ще проследи цялото състезание от Пловдив до София. Между 17:00 и 17:45 пък БНТ 1 ще включи пряко предаване от финала в столицата. Може да следите всичко по интересно случващо се преди, по време и след края на третия етап на Колоездачната обиколка на Италия в спортната секция на Actualno.com.

Бойко Димитров
