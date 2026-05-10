Лудогорец почна с тежките мерки! Отстрани 5-кратен шампион на България от първия тим

Носителят на 12 трофея с Лудогорец Оливие Вердон е отстранен от първия тим на "орлите". Информацията е на колегите от Sportal.bg., според които това се е случило в дните преди двубоя срещу Левски от 33-тия кръг на Първа лига. Причината за решението на ръководството на разградчани е поведението на африканеца в последно време. При неговото отсъствие в сърцето на отбраната играха Антон Недялков и Идан Нахмиас.

30-годишният Вердон носи фланелката на "зелените" от есента на 2020 г., като има 12 спечелени трофея с тима от Разград – пет шампионски титли, две Купи на България и пет Куперкупи. Оливие е записал за Лудогорец общо 241 мача, в които има 17 гола и 2 асистенции.

Вероятно отстраняването на Вердон е част от сериозните мерки на властимащите на "Хювефарма Арена" с оглед на слабия сезон. Към момента тимът на Пер-Матиас Хьогмо заема втората позиция с 63 точки - 1 пред ЦСКА и ЦСКА 1948. За родния хегемон е от особена важност да завоюва сребърните медали, защото това е единственият им останал възможен път към Лига Европа. Междувременно стана ясно, че Диниш Алмейда и Педро Нареси са сърдити, защото не са получили предложения за нови договори и отказват да играят.