Даниел Дюбоа мина през много трудни моменти, но си върна световната титла (ВИДЕО)

Британецът Даниел Дюбоа спечели световната шампионска титла в професионалния бокс във версията на Световната боксова организация (WBO) в супер-тежката катерогия. Той се наложи над сънародника си Фабио Уордли с технически нокаут в 11-ия рунд. 28-годишният Дюбоа си върна един пояс, след като загуби титлата на Международната боксова федерация (IBF) след загуба от украинеца Олександър Усик през юли 2025.

Усик по-късно се отказа от пояса в WBO, с което бе лишен от званието абсолютен световен шампион. В актива на Даниел Дюбоа вече има 23 победи (22 с нокаут) и 3 загуби. 31-годишният Уордли претърпя първо поражение в кариерата си при 20 победи и едно реми.

Иначе двубоят започна лошо за Дюбоа, който бе пратен на земята още в първите секунди, а след това бе поставен на колене и след силен десен удар на Уордли. Но боксьорът от Лондон след това пое инициативата и нанесе много удари в лицето на съперника си, което цялото бе в кръв още в шестия рунд. В деветия рунд лицето на Уордли бе неузнаваемо и той вече не виждаше с дясното око. Съдията Хауърд Фостър прекрати срещата в 11-ия рунд.

