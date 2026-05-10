Убиват Ким Чен Ун, Северна Корея отвръща с ядрени ракети

Северна Корея (КНДР) автоматично ще нанесе ядрен удар (по Южна Корея или друг враг), ако севернокорейският лидер Ким Чен Ун бъде убит. КНДР измени конституцията си, така че ядрените оръжия да се използват автоматично, ако ръководството на страната бъде избито, унищожено или загуби контрол над военните. Това съобщи южнокорейската новинарска агенция Yonhap, позовавайки се на южнокорейско разузнаване.

В случай на убийство на Ким Чен Ун или удар по командната структура на КНДР, изстрелването на ядрени ракети вече няма да изисква отделна изрична ръководна заповед. Смята се, че КНДР има 10-тина ядрени ракети.

Твърди се, че промените са приети на фона на войната в Близкия изток и въздушните удари на САЩ и Израел, насочени срещу ръководството на Иран. Редица видни политически и военни фигури в иранския режим бяха убити, включително аятолах Али Хаменей. За наследника му Моджтаба се смята, че е тежко ранен при същия удар - има спекулации, че е загубил крак, че е обезобразен и трудно се движи, но официално потвърждение от Техеран на тази информация досега не е дадено.

