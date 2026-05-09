Дебютант спечели втория етап на Giro d'Italia в България, 13 състезатели пострадаха при ново голямо падане (ВИДЕО)

Уругваецът Гийермо Томас да Силва е изненадващият победител във втория етап от колоздечната Обиколка на Италия, който беше с дължина 221 км – от Бургас до Велико Търново. Южноамериканецът спечели със силен финален спринт и време от 5 часа, 39 минути и 25 секунди. За Да Силва това е първо участие в Giro d'Italia, а с победата си той се превърна в първия уругваец, който печели етап в престижната надпревара.

Гийермо Томас да Силва отскоро е част от тима на Астана

🇺🇾 First Uruguayan in the history of the #GirodItalia

Уругваецът беше част от основната група, която при влизането във Велико Търново изоставаше с 24 секунди от тримата бегълци Йонас Вингегор, Джулио Пелицари и Ленарт ван Еетфелт. Но по улиците на града основната група застигна бегълците и ги погълна, а във финалния спринт от 500 метра победата беше за изненадата Гийермо Томас да Силва, който е ново попълнение на отбора си Астана. Второто и третото място днес са Флориан Щарк от Германия и за Джулио Чиконе (Италия), които са с времето на победителя.

Голямо падане беляза етапа 22 километра преди финала, като пострадаха поне 13 колоездачи. В групата на падащите бяха канадецът Дерик Джи, британската звезда Адам Йейтс и португалецът Антонио Моргадо, който преди старта в Бургас дори беше сочен за потенциален фаворит. По всяка вероятност състезанието за Йейтс приключва. До падането доведоха мокрият асфалт и голямата денивелация, както и липсата на внимание у някой от състезателите. Това бе и второто падане за бъларската част от Джиро д'Италия. Инцидентът пък наложи временна неутрализация на етапа, но не и постоянна – заради липса на линейка в началото на колоната.

🔻A chaotic finale as the cards are reshuffled inside the last 500 metres 😳



🔻Un finale caotico e la carte si rimescolano negli ultimi 500 m 😳



След това - около 18 километра преди финала битката за победата беше подновена. Носителят на „синята фланелка“ Диего Севиля и Мирко Маестри се откъснаха и дълго време водеха в колоната. Двамата съотборници от Полти-Визит Малта обаче не успяха да наложат високо темпо заради трудното трасе и дъждът, който съпътстваше колоната. Севиля избра същата тактика и вчера и запази първото място при катерачите. В крайна сметка Гийермо Томас да Силва грабна победата.

