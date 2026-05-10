Мариана Кукушева: Сивата икономика отново настъпва в хлебарския бранш

Мариана Кукушева - председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите заяви, че продоволствената сигурност на България по отношение на хляба е гарантирана, но секторът усеща все по-сериозно напрежение заради международната несигурност, скъпата енергия и завръщането на сивата икономика.

„Продоволствената сигурност по отношение на хляба е абсолютно гарантирана, но бизнесът усеща несигурност заради глобалните катаклизми“, каза Кукушева в интервю за Дарик радио.

По думите ѝ хлябът остава един от малкото продукти, които се произвеждат изцяло с българска суровина и българско производство, което предпазва страната от проблеми с доставките.

Кукушева подчерта, че въпреки растящите разходи цените на хляба почти не са променяни от лятото на миналата година.

„От юли 2025 г. до момента доставните цени на хляба не са променяни, въпреки че себестойността му се променя почти ежедневно“, заяви тя.

Според председателя на хлебарския съюз секторът е сред най-зависимите от цените на електроенергията и транспорта.

„Хлябът е сред най-енергоемките продукти, а цените на енергията в България остават сред най-високите в Европа“, посочи Кукушева.

Тя подчерта, че въпреки трудностите не е имало населено място в страната, останало без хляб.

„Нито едно населено място или търговски обект не остана без хляб през последната година, независимо от трудностите. Хлябът е символ на мира и социалния баланс“, каза тя.

Най-сериозното предупреждение от страна на бранша беше свързано със сивата икономика.

Според Кукушева през последната година незаконните практики отново започват да се разрастват и това вреди както на коректните производители, така и на потребителите.

„Сивата икономика краде от джоба на всеки потребител“, заяви тя.

Тя призова новото правителство и Министерството на земеделието за по-твърди мерки срещу нелоялните производители и търговци. По думите ѝ е необходимо и публично посочване на порочните практики в сектора, за да има реален ефект върху пазара.

Кукушева отправи призив и към потребителите да бъдат по-взискателни към качеството на храната.

„Качеството е гаранция за истинска конкуренция. Моля потребителите да не проявяват никаква толерантност към влошеното качество“, заяви председателят на хлебарския съюз.

Според бранша новото управление трябва да създаде условия, в които работата и производството да бъдат приоритет, а социалната подкрепа да достига целево до най-уязвимите групи.

