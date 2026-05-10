Нормален е трафикът на всички гранични преходи и пунктове със съседните държави

Нормален е трафикът на всички гранични преходи и контролно-пропускателни пунктове със съседните държави, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството, в информация към 6:00 часа тази сутрин.

На граничния преход с Румъния Русе – Гюргево се извършват ремонтни дейности в българския участък от мостовото съоръжение. Движението се регулира.

През граничните преходи с Гърция „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През преходите „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Нормален и трафикът на всички гранични пунктове с Турция, с Република Северна Македония и със Сърбия.

