Французин спечели първия етап от Giro d'Italia между Несебър и Бургас, масово падане беляза надпреварата (ВИДЕО)

08 май 2026, 17:46 часа 1148 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Французинът Пол Мание спечели първия етап от колоездачната Обиколка на Италия, чието 109-о издание започна в България. Мание завърши първи с финален спринт в дистанцията от 147 километра от Несебър до Бургас - предимно равнинен етап. Времето на победителя е 3 часа, 21 минути и 8 секунди, а на второ и трето място са Тобиас Лунд Андерсен (Дания) и Итън Върнън (Великобрпитания).

Соченият като фаворит Джонатан Милан (Италия) остана на четвъртото място. Преследвачите, както и цялата основна група, завършиха с времето на победителя, но 500 метра преди финала се случи масово падане в колоната, като само първите десет успяха да финишират нормално.

Милан поведе с най-много точки от основната група още при междинния спринт, макар към този момент начело да бяха Мауро Тераци (Италия) и Диего Севиля (Испания). Но не успя при финалния спринт, когато Мание показа здрави нерви и издръжливост и записа първа етапна победа в Гран Про-тура.

Утре е вторият етап от Бургас до Велико Търново с дължина 221 километра.

Бойко Димитров Редактор
