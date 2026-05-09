Кабинетът "Радев" взе властта:

Страхотен Давид Иванов донесе злато на България от Световната купа по спортна гимнастика (ВИДЕО)

09 май 2026, 17:25 часа 733 прочитания 0 коментара
Снимка: Българска федерация по гимнастика
Страхотен Давид Иванов донесе злато на България от Световната купа по спортна гимнастика (ВИДЕО)

Давид Иванов донесе златен медал за България на финала на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна. Шампионът от турнира в Баку показа отлична форма и изигра блестящо съчетанието си, за което получи най-високата оценка в състезанието - 14.633 точки (6.0 трудност и 8.633 изпълнение). С този резултат българският гимнастик изпревари трикратния олимпийски шампион Макс Уитлок. Британецът допусна неточност в изпълнението си и с оценка от 11.800 точки остана на осмо място.

Димитър Димитров се размина с медал на финала на земя

На финала на земя Димитър Димитров не успя да се пребори за медалите. Националът, който е многократен финалист на европейски първенства на прескок, допусна грешки при приземяванията и това се отрази на крайната му оценка. Гимнастикът на ЦСКА завърши пети с 13.133 точки (5.2 трудност, 8.033 изпълнение и 0.1 наказание). Титлата на земя спечели белгиецът Виктор Турникурт с резултат от 13.466 точки.

В неделя България ще има още петима финалисти. Даниел Трифонов ще участва на прескок и висилка, Йоан Иванов и Йордан Александров ще спорят за отличията на успоредка, а Никол Стоименова ще представя страната на греда. Финалите започват в 14:00 часа в Двореца на културата и спорта във Варна, а входът за зрителите е свободен.

ОЩЕ: Звездата на България в спортната гимнастика претърпя нова операция – ще пише годината „възстановителна“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
спортна гимнастика Световна купа по спортна гимнастика
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Още спорт
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес