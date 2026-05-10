Жалко! Капитан на отбор се оттегля от Джиро д'Италия заради тежкото падане

Капитанът на тима на Обединените Арабски Емирства Адам Йейтс се оттегля от участие на Джиро д'Италия. Новината съобщава вестник "Гадзета дело Спорт". 33-годишният британец беше сред основните замесени във вчерашното падане на около 23 км от финала на втория етап между Бургас и Велико Търново. Въпреки видимите си травми и лошо състояние, той пресече финалната линия на 13:46 минути зад победителя Гийермо Торес Силва (Уругвай) от Астана.

Йейтс има шевове на ухото си, както бе преценено, че състоянието му не му позволя да стартира в третия етап между Пловдив и София, което доведе до отказването му. Тимът на ОАЕ вече загуби Джей Вайн и Марк Солер. След оттеглянето и на Йейтс остава само с пет състезатели.

Acidente horrível marcou a etapa de hj no #GirodItalia envolveu Adam Yates, Jay Vine (que abandonou a corrida), Marc Soler... pic.twitter.com/okBDXlr2VK — BikeBlz (@BikeBlz) May 9, 2026

За Йейтс това е поредна липса на късмет на Обиколката на Италия, като той имаше тежки падания през 2017 и 2025 година в предишните му участия. Миналата години неговият близнак Саймън Йейтс спечели Джиро д'Италия, а по-късно се оттегли.

Междувременно стана ясно, че испанският колоездач Марк Солер от отбора на Обединените арабски емирства е бил настанен в болница "Пирогов". От медицинското заведение излязоха с официално съобщение, в което се казва, че 32-годишен състезател е настанен в травматологията в стабилно състояния. Единственият от пострадалите участници при вчерашното падане 23 километра преди края на етапа от в колоездачната обиколка Джиро д'Италия, който отговаря на описанието, е именно Солер.