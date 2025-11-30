"Снайперистки": Женската щафета на България с много силен първи старт на Световната купа по биатлон

Щафетата на България на 4 х 6 километра при жените записа много добро представяне и зае девето място в Йостерзунд в първия старт за сезона от Световната купа по биатлон. Нашият тим, който бе в състав Валентина Димитров, Милена Тодорова, Мария Здравкова и Лора Христова, показа най-добрата стрелба от всички 21 щафети. Състезателките ни използваха само три допълнителни патрона и не завъртяха нито една наказателна обиколка.

Българската щафета с топ стрелба

Това позволи на отбора да изправи силните състави на Германия и Норвегия, които останаха на 11-о и 13-о място съответно. Щафетата на България измина дистанцията от 24 километра за 1 час, 14 минути и 2.1 секунди, което бе с 2:44.2 минути по-бавно от времето на победителките от Франция. Представянето на момичетата предизвика коментар от олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска, която написа "Браво момичета! Снайперистки"

Второто място остана за тима на Италия (Доротея Вирер, Микела Карара, Лиза Витоци, Хана Аухенталер), който завъртя една наказателна обиколка и използва девет допълнителни патрона. Италианките финишираха на 13.8 секунди от Франция. Място на почетната стълбичка намери и съставът на Чехия (Джесика Ислова, Луцие Харватова, Тереза Воборникова, Маркета Давидова), който също като Франция използва осем резервни патрона, но не въртя наказателна обиколка. Чехкините пристигнаха на 30.8 секунди от победителките.

