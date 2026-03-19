Да предпочетеш Русия пред Италия: Мони Николов проговори за съдбоносния си избор

След фурора, който постигна българският национален отбор на Световното първенство по волейбол, един от ключовите играчи, допринесли за успеха на България, Симеон Николов, продължи кариерата си в руския отбор Локомотив. Националът на България даде интервю пред най-големия руски спортен сайт championat. По време на разговора той споделя за работата си с българския треньор Пламен Константинов, подробности за Локомотив, неосъществената му мечта да покори НБА, основната му цел в кариерата и още много.

Мони Николов за решението си да играе в руската лига

Мони коментира защо е избрал да направи своя първи професионален трансфер именно в руския отбор. “Русия беше единствената опция, където ми предложиха ролята на основен разпределител. Исках да играя, а не да бъда втори. С други думи, избрах трудно първенство, където щях да бъда на корта и да мога да се развивам професионално, и то в добри условия.” На последвалия въпрос относно италианската лига, разпределителят отговори, че предпочита да се бори за медали в Русия, вместо да играе за най-лошия отбор в Италия.

Николов отрече спекулациите, че трансферът му е повлиян от приятелството между баща му, Владимир Николов и Пламен Константинов, които са играли заедно в националния отбор. “Мисля, че ако на Пламен не му беше харесал начинът, по който играя, нямаше да ме избере. Разбира се, те играха заедно и са приятели, но мисля, че просто му е трябвал млад играч.”

Трудности по пътя към успеха

В интервюто българският национал споделя, че не приема руските метеорологични условия като препятствие, а като изпитание на волята му. Негов приоритет е доброто му представяне с оглед на стабилната конкуренция в руската лига. “Първите 4 отбора са много добри. Всички са различни, с разлики в тактиката и подбора на играчи. Невъзможно е да се каже, че има един най-силен отбор.” Въпреки това изпитва леки трудности с опитомяването на руската топка “Волар”, но го приема като полезно преживяване за обогатяване на опита.

Славата след успеха на Световното първенство, който Мони определя като очакван, не успява да промени волейболиста и по негови думи той си остава същия човек със същите тренировки.

Ролята на семейството

На въпроса защо е избрал кариера във волейбола, Николов коментира, че семейството му има основна роля. Ако не беше тръгнал по стъпките на баща си, вероятно щеше да търси развитие в баскетбола. “Щях да отида в НБА или нещо подобно. Но определено бих избрал спорта, защото е много забавен и не се усеща като работа. Да, определено бих се опитал да стигна до НБА!”

За своя най-голяма мечта младият талант определя това един ден да участва на Олимпийските игри.

