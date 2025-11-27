Уникална олимпийска шампионка на България подкрепи протестите: За всяко прасе идва Коледа!

Единствената олимпийска шампионка на България в зимните спортове Екатерина Дафовска излезе с редица публикации в социалните мрежи, с които подкрепи протестите срещу проектобюджета за 2026 година. Най-успешната ни биатлонистка споделя постове на различни политически партии, организации и граждани, а освен това и сама пише две публикации. "Гледайте Евроком!За всяко прасе идва Коледа!", гласи първата от тях, качена по време на самия протест.

Дафовска: "Българи от всичко краища на планетата, взимайте самолетите за Коледа"

На 27-и по обяд Дафовска пише в своя профил: "Българи от всичко краища на планетата взимайте самолетите за Коледа и идвайте да помагате на България докато е време!!!". Между личнонаписаните два поста са споделени редица други, сред които клипове на партия "Величие", видео, на което лидерът на партия "МЕЧ" Радостин Василев посяга на снимащ го човек, скандалната реплика на депутата от "ДПС-Ново начало" Байрам Байрам: "Абе я бягай от тук бе, мръ**як такъв".

В полезрението на олимпийската ни шампионка от Нагано 1998 са попаднали още сблсъците на протестиращи с органите на реда, изплезилият се полицай, скандалите в бюджетната комисия, постове на Ружа Райчева, актьора Филип Буков, Любомир Жечев, различни клипове, колажи и карикатури.

Междувременно емблематичният български футболист Валери Божинов също подкрепи протестите срещу правителството. В сряда вечер в центъра на София се стекоха хиляди българи, протестиращи срещу държавния бюджет за 2026 г. А Божинов изрази уважението си към всички хора, които са излезли на площада, за да се изправят срещу правителството и срещу решението да им повишат данъците.