Левски вади колосална сума за халф, отписал категорично трансфер в ЦСКА преди години

Работата по лятната селекция на "Герена" продължава. До момента ръководството на Левски представи пет нови попълнения. Става въпрос за Давид Кусо, Сержиньо, Рейналдо, Мехди Мубарик и Алекс Сентейес. Сега "сините" са насочили вниманието си към следващата цел, която ще излезе скъпо. Според израелската медия Sport5, Левски е отправил оферта на стойност 4 милиона евро за звезда на Апоел Беер Шева. Става дума за полузащитника Кингс Кангва.

Левски следи звезда на израелския шампион

Името на Кингс Кангва е добре познато по родните терени. Преди две години халфът бе сериозно спряган за преминаване в ЦСКА. "Армейците" искаха да привлекат играча на всяка и бяха готови да извадят 2 милиона евро, но до трансфер така и не се стигна. Една от основните причини бе, че самият Кангва не проявяваше никакъв интерес да играе в България. Странно е да мислим, че мнението му може да се е променил по някакъв начин, но все пак в Израел не отписват евентуално преминаване на "Герена".

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Според информацията, от Левски предлагат на 27-годишния национал на Замбия значително по-добри финансови условия от сегашните му. Офертата на "сините" включва годишна заплата от около 750 000 евро, докато в момента той прибира приблизително 300 000 евро на сезон. Българският шампион обаче не е единственият клуб, който следи изкъсо офанзивния полузащитник. Руските грандове Локомотив Москва и Рубин Казан също са тръгнали по петите му. Кингс Кангва изигра ключова роля за шампионската кампания на Апоел Беер Шева през миналия сезон, като записа 12 гола и 11 асистенции в 40 срещи във всички турнири.

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